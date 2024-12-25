Trump: İdam cezasına kararlılıkla devam edeceğim

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve geldiğinde idam cezasını kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini söyledi.

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ABD Başkanı Biden, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37’sinin cezasını, şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çevirmişti.

İdam cezalarına karşı olduğunu belirten Biden, “Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez” demişti.

Biden’a tepki gösteren Trump, Truth Social adlı sosyal paylaşım platformundan şu açıklamayı yaptı:

“Joe Biden, ülkemizdeki en kötü 37 katilinin idam cezasını hafifletti. Her birinin işlediği suçları duyduğunuzda, bu kararı nasıl aldığına inanamayacaksınız. Bu anlamsız bir karar. Kurbanların yakınları ve arkadaşları daha da fazla etkilendi. Bunun olduğuna inanamıyorlar.”

Trump, başkanlık koltuğuna oturunca federal idam cezası uygulamalarına kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021’de bu cezaları geçici olarak durdurmuştu.

Donald Trump ise seçim kampanyası boyunca uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini savundu.