Biden, idam bekleyen 37 mahkumun cezasını müebbete çevirdi

ABD Başkanı Joe Biden, idam bekleyen 37 mahkumun cezalarını müebbet hapse çevirdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden. Fotoğraf: AA

ABD’de vergi kaçırmak ve usulsüz silah edinmekten suçlu bulunan oğlu Hunter Biden’ı affettiği için tepkilerin hedefindeki Biden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasına göre Biden şunları söyledi:

“Bugün, idam cezası bekleyen 40 federal mahkumdan 37’sinin cezasını şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapse çeviriyorum.”

82 yaşındaki siyasetçi idam cezasına karşı olduğunu vurgulayarak “Yeni bir yönetimin benim durdurduğum idam cezalarını yeniden başlatmasına vicdanım izin vermez” dedi.

Federal mahkumların idam cezalarına karşı olduğunu açıklayan Biden, 2021’de bu cezaları geçici olarak durdurmak amacıyla moratoryum ilan etmişti.

Donald Trump’sa seçim kampanyası sırasında uyuşturucu ve insan kaçakçılarının idam cezası alması gerektiğini söylemişti.