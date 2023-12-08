ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a federal savcı tarafından vergi davasında dokuz suçlama yöneltildi.

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NBC News‘ün haberine göre, Özel Savcı David Weiss’in Hunter Biden hakkında hazırladığı 56 sayfalık iddianame açıklandı.

İddianamede Hunter Biden’a aralarında ‘vergi kaçırmak, evrakta sahtecilik ve vergi beyan etmemek’ gibi üç ağır suç ve altı kabahatin yer aldığı dokuz suçlama yöneltildi.

Savcı Hunter Biden’ı ‘2016-2019 yıllarında ödemesi gereken 1,4 milyon dolarlık vergiyi ödememekle’ ve ‘vergilerini ödemek yerine savurgan yaşam tarzı için milyonlarca dolar harcamakla’ itham etti.

Beyaz Saray, Biden’ın oğluna yöneltilen yeni suçlamalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Hunter Biden’ın, suçlu bulunması halinde 17 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Ne olmuştu?

Hunter Biden, eylülde federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında yalan söylemek ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlanmıştı.

Weiss’in hazırladığı iddianamede, Biden’a ikisi 2018’de ateşli silah satın alırken (uyuşturucu kullanmadığına dair) yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasa dışı şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere üç suçlama yöneltilmişti.

Ekim başında Delaware’deki federal mahkemeye çıkarılan Hunter Biden, aleyhindeki suçlamaları reddetmişti.