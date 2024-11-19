Trump, Mehmet Öz’ü Sağlık Sigortası Hizmetleri başkanlığına aday gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’nci başkanı seçilen Trump, Dr. Mehmet Öz’ü Sağlık Sigortası Hizmetleri kurumu başkanlığına aday gösterdi.

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Trump kendi sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden Mehmet Öz’ü, Sağlık Sigortası Hizmetleri Merkezi kurumu başkanlığına (Centers for Medicare and Medicaid Services) aday gösterdiğini açıkladı.

Trump, Mehmet Öz’ün sağlık harcamalarındaki israfı azaltacağına değinerek şunları söyledi:

“Kötü durumdaki sağlık sistemimiz her gün Amerikalılara zarar veriyor ve ülkemizin bütçesini zorluyor. Doktor Öz, hastalıklara önlem alınmasında bir lider rolü oynayacak. Böylece ülkemizde sağlık hizmetlerine harcadığımız her dolar karşılığında dünyadaki en iyi sonuçları alacağız.

Doktor Öz ayrıca, ülkemizin sağlık harcamalarının üçte birini ve tüm ulusal bütçemizin dörtte birini oluşturan ülkemizin en pahalı devlet kurumundaki israf ve dolandırıcılığı da azaltacak.”

Sağlık Sigortası Hizmetleri (CMS), ABD’de 100 milyondan fazla kişiye sağlık sigortası sağlıyor. CMS, daha düşük maliyetlerle nitelikli bakımı ve iyi sağlık koşullarına erişim için ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeyi ve modernize etmeyi amaçlıyor.



