Trump’tan Mehmet Öz’ün adaylığına destek

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD Senatosu’na aday olan Türk cerrah Prof. Dr. Mehmet Öz’e destek verdi.

ABD’de yaşayan Öz, 30 Kasım 2021’de Pennsylvania eyaletinden Cumhuriyetçi Parti’nin Senato adaylığı için yarışacağını açıklamıştı.

Kendisi de bir Cumhuriyetçi olan Trump, yazılı açıklamasında, Öz’ü ‘zeki bir doktor’ olarak tanımlarken, seçilmesinin ABD’yi korumak için iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Trump, Öz’ün ön seçimi kazanacağını belirtirken şunları dile getirdi: “Ülkemize akla hayale gelmez zararlar verme peşinde olan radikal solcu Demokratlara karşı Mehmet Öz genel seçimleri kazanabilme şansı yüksek bir kişidir.”

Senato seçimi 8 Kasım 2022’de yapılacak.