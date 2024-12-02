Biden, oğlu için af yetkisini kullandı: Umarım Amerikalılar bu kararı anlayacaktır

ABD Başkanı Joe Biden, vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullandı.

Joe Biden. Fotoğraf: AA

Biden, yazılı açıklamayla oğlu Hunter Biden için kullandığı af yetkisinin gerekçelerini Amerikan kamuoyuyla paylaştı.

Biden, daha önce Adalet Bakanlığı’nın işine karışmayacağı sözünü verdiğini anımsatarak bu sözünü tutmaya çabaladığını fakat Cumhuriyetçilerin süreci kendi aleyhinde ‘siyasileştirdiğini’ savundu.

Biden şunları söyledi:

“Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı’nın kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum.

Hunter’ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık.

Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum.

Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır.”

ABD Kongresi’ndeki Cumhuriyetçilerin, söz konusu davayı kendi aleyhine kullanmak için her şeyi yaptıklarını ve adaletin dışına çıktıklarını savunan Biden, oğluyla ilgili davanın artık ‘siyasi bir intikam’ meselesine dönüştürüldüğünü öne sürdü.

Hunter Biden vergi kaçırmakla suçlanıyordu

Hunter Biden, hakkındaki iddiaları soruşturması için Adalet Bakanlığı’nın atadığı özel savcı David Weiss tarafından California’da 1,4 milyon dolar (yaklaşık 48 milyon 597 bin lira) vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Hunter Biden. Fotoğraf: AA

İddianamede üçü ağır suçlama olmak üzere dokuz vergi suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Biden’ın 2017 ve 2018’de 1,4 milyon dolarlık federal vergiyi ödemediği ve hileli vergi beyannameleri vererek vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Biden, vergileri zamanında ödemek yerine parasını lüks arabalara, abartılı otellerde uyuşturucu ve hayat kadınlarına harcamakla suçlanıyor.

Biden’sa hakkındaki suçlamaların tümünü reddediyor.

Öte yandan Biden, hakkında yasadışı silah edinmeyle ilgili Delaware eyaletinde açılan diğer federal davada, 11 Haziran’da iddianamedeki üç suçlamadan jüri tarafından suçlu bulunmuştu.

Jüri üyeleri, ABD başkanının oğlunun, federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemek, başvuru formunda uyuşturucu kullanıcısı olmadığı şeklinde yanlış beyanda bulunmak ve silahı 11 gün boyunca yasadışı olarak bulundurmaktan suçlu olduğuna hükmetmişti.

ABD tarihinde ilk kez görevdeki bir başkanın oğlu, hakkındaki suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkmış ve suçlu bulunmuştu.