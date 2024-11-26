Biden: Türkiye, Gazze'de ateşkes için girişimde bulunacak

ABD Başkanı Joe Biden, “ABD önümüzdeki günlerde Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle Gazze’de ateşkes için bir girişimde bulunacak” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden. Fotoğraf: AA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasındaki ateşkesi ilan etmek üzere Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

ABD ve Fransa’nın öncülüğündeki diplomatik çabalar sayesinde ateşkese varıldığını ve bugün yerel saatle 04.00’te (TSİ 05:00) yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Biden ayrıca, İsrail-Hizbullah krizinde atılan adımla birlikte artık tüm gözlerin Gazze’ye çevrileceğini belirtti ve ABD’nin Türkiye, Mısır, Katar ve İsrail’le birlikte Gazze’de ateşkes için girişimde bulunacağını söyledi:

Biden’ın konuşması şu şekilde:

“Lübnanlı insanların güvenlik ve refahı hak ettiği gibi Gazze halkı da aynı şekilde savaşın sonunu görmeyi hak ediyor. Gazze halkı uzun süre cehennemi yaşadı ve dünyaları yıkıldı. Çok sayıda Gazzeli sivil, çok fazla acı çekti.

Hamas uzunca bir süre iyi bir ateşkese olan inancı ve rehine anlaşmalarını reddetti. Şu an Hamas’ın yapması gereken bir seçim var. Tek çıkış yolları, ellerinde tuttukları ABD vatandaşları da dahil olmak üzere rehineleri serbest bırakmak.

Bu süreçte insani yardımı güvence altına alabilmek için çatışmalara son vermek gerekiyor.

Önümüzdeki günlerde ABD, rehinelerin salındığı ve eğer mümkünse Hamas’ın iktidar olarak çıkmadığı bir savaşın bitmesi için Türkiye, Mısır, Katar, İsrail ve diğerleriyle Gazze’de ateşkes için bir girişimde bulunacak.”