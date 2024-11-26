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İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmayı güvenlik kabinesinin onayına sunmasının ardından Lübnan’da Hizbullah’la ateşkes sağlandı.

Fotoğraf: AA

Netanyahu’nun, Lübnan’la ateşkes anlaşmasını güvenlik kabinesinin onayına sunmasının ardından CNN‘in aktardığına göre güvenlik kabinesi ateşkesi onayladı.


Netanyahu, yayımladığı video mesajda ateşkesin süresinin sahadaki gelişmelere bağlı olacağını söyledi.

Hizbullah’ın anlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail’in Lübnan’ı vuracağını ve ateşkes kararının arkasında üç temel sebeplerinin olduğu belirtti. Bunlar: İran tehdidine odaklanmak, İsrail kuvvetlerini yenilemek ve Hamas’ı izole etmek.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Lübnan’la İsrail hükümetleri arasındaki ateşkesin 26 Kasım’ı 27 Kasım’a bağlayan gece yerel saatle 04:00’te (TSİ 05:00) yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Guardian‘ın 25 Kasım’daki haberine göre ateşkes şunları kapsıyor: İsrail ordusu güney Lübnan’dan tamamen çekilecek. Hizbullah ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 25 kilometre kuzeyine çekecek.

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