İsrail'in Washington büyükelçisi: Hizbullah'la ateşkes yakın

İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan’da Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasının ‘yakın olduğunu’ belirtti.

Michael Herzog. Fotoğraf: X

Herzog, İsrail ordu radyosunda Lübnan’da Hizbullah’la ateşkese varmaya ‘yakın olduklarını’ ve ‘birkaç gün içinde’ bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

Büyükelçi ateşkese yakın olsalar da bazı detaylar üzerinde henüz mutabakata varılamadığını da belirtti.

Öte yandan İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’da ateşkes taslağını ‘prensipte onayladığını’ fakat bazı konuların henüz çözülemediğini yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Lübnan’da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler kapsamında geçen hafta Beyrut ve İsrail’i ziyaret etmişti.

Hochstein, 20 Kasım’da Beyrut’ta yaptığı açıklamada ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini belirtmişti.