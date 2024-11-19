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Yaramazlara biraz batar!

Hizbullah: Tel Aviv’deki askeri noktalara İHA’larla saldırdık

Hizbullah, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki hassas askeri noktalara insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını açıkladı.

Fotoğraflar: Times of İsrael

Hizbullah yazılı açıklamasında Tel Aviv’deki hassas askeri noktaları İHA’larla hedef aldığını belirtti.


İsrail medyasında yer alan haberlere göre dün akşam Tel Aviv yakınlarındaki Ramat Gan ve Beni Brak bölgelerine Lübnan’dan atılan füzeler nedeniyle biri ağır beş kişi yaralanmıştı.

Tel Aviv’in Ramat Gan bölgesinde bir ticari kompleksin yakınına roket düştüğü ve bölgede yangın çıktığı belirtilmişti.

Ben Gurion Havalimanı’nda da çalışmaların aksadığı, sirenler çalarken iniş ve kalkışların durduğu, inmek üzere olan uçaklarınsa geri dönmek veya havada beklemek zorunda kaldığı aktarılmıştı.

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