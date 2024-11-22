BM: 560 bin kişi Lübnan’dan Suriye’ye geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, İsrail saldırılarının devam ettiği Lübnan’dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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BM, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı 24 Eylül’den bu yana Lübnan’dan yaklaşık 560 bin kişinin Suriye’ye geçtiğini duyurdu.

Llosa, göç eden kişilerin yüzde 65’inin Suriyeli, yüzde 35’ininse Lübnanlı olduğunu söyledi.

2017 ile 2024 arasındaki dönemde 400 bin Suriyelinin Lübnan’dan ülkesine geri döndüğünü hatırlatan Llosa, İsrail saldırıları nedeniyle benzer sayıya sekiz haftada ulaşıldığını belirtti.

Suriye temsilcisi, insanların hava saldırılarına karşın ülkeden yürüyerek kaçtığını ve kaçanların yüzde 80’inin kadın ve çocuk olduğunu söyledi.

Bölgedeki insani ihtiyaçlar hakkında Llosa şu açıklamayı yaptı:

“Acil insani ihtiyaçları ele alırken, geçim kaynaklarını yeniden tesis etmek, insanları kendilerine yetebilir hale getirmek ve geri dönen mültecilerin dönüşünü sürdürülebilir ve onurlu hale getirmek için dayanıklılık oluşturmaya öncelik veren farklı bir yaklaşıma ihtiyacımız var.”

BMMYK Lübnan Temsilcisi Ivo Freijsen de son iki ayda ülkede 3 bin 500 kişinin öldürüldüğünü, 15 bin kişinin yaralandığını ve 1,3 milyon kişinin de saldırılardan doğrudan etkilendiğini söyledi.

Freijsen, BMMYK’nın Lübnan’da Ekim 2023’ten beri 450 bin kişiye temel yardım, barınak ve diğer hayati hizmetleri ulaştırdığını açıkladı.