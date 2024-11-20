Geçici korumadaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki geçici korumadaki Suriyelilerin sayısını açıkladı: 2 milyon 935 bin.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya, 2025 bütçe sunumunda Türkiye’deki göç yönetimiyle ilgili verileri paylaştı.

Buna göre Türkiye’de geçici korumada 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli var. Yabancıların toplam sayısıysa 4 milyon 174 bin.

Suriyelilerden 731 bininin bir adres kaydı bulunmuyor. Eğer bu kişiler adreslerini güncellemezse kimlik numaraları pasife alınıyor ve Türkiye’de acil sağlık hizmeti hariç hiçbir kamu hizmetine erişemiyor.

Fotoğraf: @AliYerlikaya / X

Diğer veriler şu şekilde:

109 bin 451 kişi sınır dışı edildi

97 bin 168 düzensiz göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

302 bin 826 kişi kendiliğinden sınırları terk etti

10 ayda göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 3 bin 924’ü tutuklandı