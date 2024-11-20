Geçici korumadaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’deki geçici korumadaki Suriyelilerin sayısını açıkladı: 2 milyon 935 bin.
Yerlikaya, 2025 bütçe sunumunda Türkiye’deki göç yönetimiyle ilgili verileri paylaştı.
Buna göre Türkiye’de geçici korumada 2 milyon 935 bin 742 Suriyeli var. Yabancıların toplam sayısıysa 4 milyon 174 bin.
Suriyelilerden 731 bininin bir adres kaydı bulunmuyor. Eğer bu kişiler adreslerini güncellemezse kimlik numaraları pasife alınıyor ve Türkiye’de acil sağlık hizmeti hariç hiçbir kamu hizmetine erişemiyor.
Diğer veriler şu şekilde:
- 109 bin 451 kişi sınır dışı edildi
- 97 bin 168 düzensiz göçmenin sınırdan geçişi engellendi.
- 302 bin 826 kişi kendiliğinden sınırları terk etti
- 10 ayda göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 3 bin 924’ü tutuklandı