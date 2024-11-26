Lübnanlı milletvekiline göre İsrail'le ateşkes anlaşması neredeyse tamam

Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim, İsrail’le yakın zamanda ateşkes anlaşmasının neredeyse tamamlandığını duyurdu. Haşim, yakın zamanda duyuru yapılabileceğini belirtti.

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Anadolu Ajansı’na konuşan Haşim, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes çabalarına ilişkin bilgi verdi.

Haşim, “Atmosfer olumlu, ateşkes görüşmeleri ileri aşamada, eğer işler böyle devam ederse ateşkese ulaşılması ve açıklanması yalnızca saatler alacak” dedi.

Lübnan’ın ateşkes anlaşmasını ABD’de açıklandığında duyuracağını dile getiren Haşim şöyle konuştu:

“Niyetler samimiyse işler normal seyrinde ilerleyecektir, anlaşma neredeyse tamamlandı ama mutlu sonlara ulaşmak için özellikle gelecek 36 saati beklememiz gerekiyor.”

Haşim, ‘Pervasız ve kumarbaz’ bir düşmanla karşı karşıya bulunmalarına rağmen uluslararası atmosferi olumlu gördüklerini ve anlaşmaya varılmasının yakın olduğunu müjdelediğini, bunun da kısa sürede açıklanacağını aktardı.

BMGK’nin 1701 sayılı kararı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hattı’nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor.

Bu noktada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü’ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araçların bulundurulmasını gerekliliğini bildiriyor.

Fakat Lübnan’ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail’le sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler, 2000’den bu yana Hizbullah’ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.