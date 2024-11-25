İsrail ordusundan Netanyahu'ya brifing: Ateşkes için doğru zaman

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya Hizbullah’la ateşkes sağlanması için ‘doğru zaman’ olduğunu söyledi.

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AA’nın İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonundan aktardığına göre İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu’ya Hizbullah’la çatışmalar ve ateşkes konusunda bilgi verdi.

Buna göre ordu Netanyahu’ya, ‘Lübnan sınırı boyunca Hizbullah altyapısını yok etmeyi başardığını’ ve İsrail’in kuzeyine saldırı olasılığının ‘Hizbullah’ı geriye iterek’ ortadan kaldırıldığını söyledi.

Ordu ayrıca başbakana Hizbullah’la ateşkes için ‘doğru zaman’ olduğunu, ancak ateşkes başarısız olursa saldırıları genişletme planlanlarının bulunduğunu aktardı.

İsrail basını, Güvenlik Kabinesi’nin Hizbullah’la ateşkes anlaşmasını onaylamak üzere yarın toplanacağını ve yönetimin Lübnan’da ateşkes taslağını ‘prensipte onayladığını’ ancak bazı konuların henüz çözülemediğini yazmıştı.

Diğer taraftan bugün İsrail’in Washington Büyükelçisi Michael Herzog da, Tel Aviv ile Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasının ‘yakın olduğunu’ ve tarafların ‘birkaç gün içinde’ bir anlaşmaya varılabileceğini söylemişti.

Guardian‘ın haberine göre ateşkesle İsrail ordusu güney Lübnan’dan tamamen çekilecek. Hizbullah ise ağır silahlarını Litani Nehri’nin kuzeyine, İsrail sınırının yaklaşık 25 kilometre kuzeyine çekecek.

Ayrıca Lübnan ordusu 60 günlük geçiş döneminde mevcut Birleşmiş Milletler (BM) barış gücüyle birlikte sınırda güvenliği sağlamak için çalışacak.