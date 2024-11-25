Kış kapıda: Gazze'de salgın hastalıklar daha da artabilir

İsrail saldırılarının yoğunlaştığı Gazze’de kış mevsimiyle birlikte salgın hastalıkların artması bekleniyor.

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Gazze, İsrail’in kuzeye uyguladığı sıkı abluka ve saldırılar nedeniyle yoğun göç almış, yerinden edilmiş çok sayıda kişi kentteki meydanlara ve okullara sığınmak zorunda kalmıştı.

Gazze Belediyesi, kaynakların azlığı nedeniyle sığınma merkezleri ve kamplara yeterli hizmetin verilemediğini açıkladı.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte mevcut insani krizlerin büyüdüğüne dikkat çeken belediye, açıklamasında şunları dedi:

“Sığınmacı sayısına paralel olarak kentteki su, kanalizasyon ve çöplerin toplanması gibi çeşitli hizmet ihtiyaçları arttı. Kentin halihazırda yaşadığı sağlık ve çevre sorunları katlandı. Zorunlu göçün ardından mevcut durum daha zor bir hal aldı. Oldukça sınırlı imkanların olduğu kentte büyük çapta çöp yığınları oluştu. Suya talep çok arttı.”

Söz konusu açıklamada uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, sığınmacıların temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli imkanların sağlanması istendi.