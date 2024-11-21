İsrail, Gazze’nin kuzeyine saldırdı: 88 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde iki bölgeye saldırdı. 88 kişi öldü, 100’den fazla kişi yaralandı.

Fotoğraflar: AA

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre İsrail savaş uçakları Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi çevresinde bulunan yerleşim yerini bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre çoğu çocuk 66 Filistinli öldü, 100 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre çok sayıda kişi hala enkaz altında.

İsrail’in sivil savunma birimlerini devre dışı bırakması nedeniyle bölge halkı elleriyle ve çok basit ekipmanlarla arama kurtarma çalışmalarını yürütüyor.

Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir ev bombalandı: 22 ölü

İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyine düzenlediği ikinci saldırıda Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde bir ev vuruldu.

Saldırıda 10 çocuk ve beş kadın dahil 22 kişi öldü.

İsrail savaş uçakları Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde altı katlı bir binayı hedef aldı.

Enkaz altında mahsur kalanların olduğu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.