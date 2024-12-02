Dünürünü danışman atayan Trump, oğlunu affeden Biden'a tepkili

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, Başkan Joe Biden’ın vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmakla suçlanan oğlu Hunter Biden için af yetkisini kullanmasına tepki gösterdi.

California’da 1,4 milyon dolar (yaklaşık yaklaşık 48 milyon 597 bin lira) vergi kaçırmakla suçlanan ve federal lisanslı silah satıcısına yalan söylemekten suçlu bulunan Hunter Biden’ın babası tarafından affedilmesine Trump tepki gösterdi.

Sahibi olduğu Social Truth’daki açıklamasında Trump, Biden’ın 6 Ocak Kongre baskını tutuklularını, oğul Biden’ın affedildiği karara ‘neden dahil etmediğini’ sorguladı.

Trump affa “Adaletin suistimali ve kötüye kullanımı böyle olur!” diyerek tepki gösterdi.

Ne olmuştu?

1 Aralık’ta Trump, kızı Tiffany’nin kayınpederi Lübnan asıllı ABD’li milyarder iş insanı Massad Boulos’u Ortadoğu ve Arap dünyası danışmanlığına atamıştı.

Boulos’u, ‘Cumhuriyetçi ve muhafazakar değerlerin savunucusu’ ve ‘Ortadoğu’da barışın tereddütsüz destekçisi’ olarak tanımlayan Trump, haberi şöyle duyurmuştu:

“Massad Boulos’un Arap ve Ortadoğu meselelerinde başkanın kıdemli danışmanı olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Massad başarılı bir avukat ve iş dünyasında üst düzeyde saygın bir lider. Uluslararası alanda geniş deneyime sahip.

Uzun süredir Cumhuriyetçi ve muhafazakar değerlerin savunucusu oldu ve Arap-Amerikan toplumunda yeni ve olağanüstü koalisyonlar kurulmasında etkiliydi.

ABD ve çıkarlarının güçlü bir savunucusu olacak. Onu ekibimizde görmekten memnuniyet duyuyorum.”

Daha önce af yetkisini oğlu için kullanmayacağını açıklayan Biden da bugün geri adım atmıştı.

Vergi kaçırmak ve silah edinmede usulsüzlük yapmaktan suçlanan oğlu için af yetkisini kullanan ABD başkanı yazılı açıklamasında şunları söylemişti.

“Bugün oğlum Hunter için bir af imzaladım. Göreve geldiğim günden itibaren Adalet Bakanlığı’nın kararlarına müdahale etmeyeceğimi belirttim ve oğlumun haksız bir şekilde yargılandığını izlerken bile sözümü tuttum.

Hunter’ı mahvetmeye çalışırken beni de mahvetmeye çalıştılar. Yeter artık.

Adalet sistemine inanıyorum ancak bununla boğuşurken, aynı zamanda haksız bir politikanın da bu sürece bulaştığına ve bunun adaletin bozulmasına yol açtığına inanıyorum.

Umarım Amerikalılar bir babanın ve bir başkanın neden bu kararı verdiğini anlayacaktır.”