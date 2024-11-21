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Yaramazlara biraz batar!

Trump’ın Adalet Bakanlığı’na atayacağı Matt Gaetz adaylıktan çekildi

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 47’inci başkanı seçilen Donald Trump’ın Adalet Bakanı olarak seçtiği Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Trump, Matt Gaetz’i Adalet Bakanlığı’na aday göstermişti. Fotoğraf: AA

Trump’ın Adalet Bakanlığı’na aday gösterdiği Gaetz hakkında ‘iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek’, ‘reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek’ ve ‘yasadışı uyuşturucu kullanmak’ gibi suçlamalar vardı.


Suçlamalarla ilgili Temsilciler Meclisi Etik Komitesi’nde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump raporun açıklanmasına karşı çıkmış ve Kongre’deki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepki çekmişti.

Tartışmaların ardından Gaetz, X hesabından adaylıktan çekildiğini belirterek şunları söyledi:

“Washington’da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek vaktimiz yok, bu nedenle Adalet Bakanlığı adaylığımı geri çekiyorum. Trump’ın adalet bakanı, ilk günden itibaren hazır olmalı.

Başkan Trump’ın beni Adalet Bakanlığı’na aday göstermesinden sonsuza kadar onur duyacağım ve onun Amerika’yı kurtaracağından eminim.

Diğer taraftan Trump, Truth Social hesabından gelişmeyle ilgili şunları söyledi:

“Matt Gaetz’in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için çabalarını takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama saygı duyduğu bir yönetim için dikkat dağıtıcı bir unsur olmak istemedi. Matt’i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum”

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