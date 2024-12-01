ABD'de nepotizm: Trump dünürünü Ortadoğu danışmanı yaptı

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, kızı Tiffany’nin kayınpederi Lübnan asıllı ABD’li milyarder iş insanı Massad Boulos’u Ortadoğu ve Arap dünyası danışmanlığına atadı.

Massad Boulos. Fotoğraf: New York Times

Trump gelişmeyi kendi sosyal medya platformu Truth Social’dan açıkladı.

Massad Boulos’u, ‘Cumhuriyetçi ve muhafazakar değerlerin savunucusu’ ve ‘Ortadoğu’da barışın tereddütsüz destekçisi’ olarak tanımlayan Trump, haberi şöyle duyurdu:

“Massad Boulos’un Arap ve Ortadoğu meselelerinde başkanın kıdemli danışmanı olarak görev yapacağını duyurmaktan gurur duyuyorum. Massad başarılı bir avukat ve iş dünyasında üst düzeyde saygın bir lider. Uluslararası alanda geniş deneyime sahip. Uzun süredir Cumhuriyetçi ve muhafazakar değerlerin savunucusu oldu ve Arap-Amerikan toplumunda yeni ve olağanüstü koalisyonlar kurulmasında etkiliydi. Massad bir arabulucu, Ortadoğu’da barışın tereddütsüz destekçisi olan bir arabulucu. ABD ve çıkarlarının güçlü bir savunucusu olacak. Onu ekibimizde görmekten memnuniyet duyuyorum.”

Lübnan’da doğan Massad Boulos, gençliğinde Texas’a gelerek Houston Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü. 2024 seçimlerinde Trump’ın başkanlık kampanyasını destekledi ve özellikle Michigan eyaletinde Arap-Amerikalıların desteğini aldı.

‘Nepotizm’, kayırmacılık veya akraba kayırma anlamına geliyor. Kavramın Latince’de ‘nepot’ sözcüğünden geldiği, İngilizcede de ‘nephew’ (yeğen) olduğu söyleniyor.