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Yaramazlara biraz batar!

ABD Başkanı Biden’a göre Netanyahu hakkındaki tutuklama emri ‘rezalet’

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrinin ‘rezalet’ olduğunu savundu.

Fotoğraf: Reuters

Biden, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına ilişkin yazılı açıklamasında “UCM’nin İsrailli liderler hakkında tutuklama emri çıkarması rezalettir” dedi.


İsrail’le Hamas’ın ‘eş değer’ olmadığını belirten Biden, İsrail’in güvenliğine yönelik tehditlere karşı her zaman Tel Aviv’in yanında yer alacaklarını yineledi.

UCM’den Netanyahu ve Gallant için tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netahyahu ve eski savunma bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkardı.

UCM, kararın ‘insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve savaş suçları’ gerekçesiyle verildiğini duyurdu.

Netanyahu ve Gallant hakkında yeterli suç delili olduğunu belirten UCM, İsrail’in yetkilerini kabul edip etmemesinin önemli olmadığını vurguladı.

Mahkeme sivil halka saldırılar planlamakla suçlanan Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki halkı bilinçli olarak aç bıraktığını, bunun da bir savaş olduğunu kaydetti.

UCM’ye taraf olan devletler tutuklama emri çıkarılması halinde şüphelileri gözaltına almakla yükümlü ancak mahkemenin herhangi bir yaptırım mekanizması bulunmuyor.

Mahkemeye Türkiye dahil 124 ülke taraf. 

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