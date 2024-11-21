Tayland’da 14 kişiyi öldüren seri katile idam

Tayland’da 14 kişiyi öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan seri katile arkadaşını siyanürle zehirlemekten idam cezası verildi.

Fotoğraf: Tayland polisi

South China Morning Post’un (SCMP) haberine göre 36 yaşındaki seri katil Sararat Rangsiwuthaporn hakkındaki 14 cinayet ve 80 suçtan başkent Bangkok’ta ilk kez hakim karşısına çıktı.

Mahkeme cinayetlerin ilkine ilişkin görülen davada Sararat’ı arkadaşı Siriporn Khanwong’u siyanürle zehirleyip öldürmekten idam cezasına çarptırdı.

Sanal kumar bağımlısı Sararat, kurbanlarını zehirleyerek öldürmeden önce onları binlerce dolar dolandırmakla suçlandı.

Siriporn’un zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından polis, Sararat’ın önceki cinayetlerine ait delillere de ulaştı.

Öte yandan Siriporn’un öldürülmesine ilişkin davada işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Sararat’ın eski eşi polis yarbaya 16 ay, avukatınaysa iki yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Asia News

Siriporn’un annesi, idam kararının ardından mahkeme önünde şöyle konuştu:

“Mahkemenin kararı adil. Kızıma onu çok özlediğimi ve adaletin yerini bulduğunu söylemek istiyorum.”