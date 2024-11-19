Çocuklarını fırına koyarak öldüren anneye müebbet hapis

ABD’de bir ve iki yaşlarındaki iki çocuğunu fırına koyarak öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: TRT Haber

2017’deki olay anne Lamora Williams’ın bir gece polisi arayıp kendisi evde yokken çocuklarının ölmüş olduğunu ihbar etmesi üzerine ortaya çıktı.

Williams polise verdiği ifadede gündüz işte olduğunu, kendisi evde yokken çocukların bakıcıyla kaldığını söyledi. Akşam eve döndüğünde çocukları ölü halde yerde yatarken gördüğünü öne süren anne evdeki sobanın çocukların üzerine düştüğünü öne sürdü.

Mahkemede sunulan delillerdeyse kadının çocuklarını fırına koyarak diri diri yaktığı öne sürüldü.

TRT‘nin aktardığı habere göre çocukların otopsi raporunda uzun süre ısıya maruz kalmaktan kaynaklanan termal değişiklikler yaşadıkları belirtildi: “Bu dereceye ulaşmak için çok uzun zamana ihtiyaç vardır.”

Mahkeme iki çocuğunu fırına atarak öldürdüğü gerekçesiyle şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Annenin daha önce 14 farklı suçtan hüküm giydiği öğrenildi.