İzmir’de boşanma aşamasındaki eşini tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayayan baba gözaltına alındı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

AA’nın aktardığına Burdur’da bulunan 26 yaşındaki Fatma A. İzmir’de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası 32 yaşındaki Şiyar A’nın kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurdu.

Şikayet üzerine, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Karabağlar’da ikamet eden baba Şiyar A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Babanın yanında bulunan 7 yaşındaki Yiğit Cemil A. ve 3 yaşındaki Berat A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı. Çocuklar babadan alınıp devlet yurduna yerleştirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.