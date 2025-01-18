İran'da iki yargıtay hakimi suikast sonucu öldürüldü

İran’ın başkenti Tahran’da Yüksek Mahkeme önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki yargıtay hakimi hayatını kaybetti, biri yaralandı.

Fotoğraf: Aftab News

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre silahlı bir saldırgan yargıtay hakimlerine suikast düzenledi.

Saldırıda Hüccetulislam Muhammed Mukise ve Hüccetulislam Ali Razini adlı iki hakim hayatını kaybetti. Bir hakim ile koruması da yaralandı. Saldırgansa olayın ardından kendini vurarak intihar etti.

Öldürülen hakimlerin önemli dosyalara baktığını söyleyen İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, söz konusu saldırının bir ‘terör saldırısı’ olduğunu açıkladı.

Cihangir, hakimlerin verdikleri hükümler nedeniyle ‘rejim düşmanlarının’ hedefinde olduğunu söyledi.

Saldırıyla ilişkili kişilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.