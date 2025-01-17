Rusya ile İran stratejik ortaklık anlaşması imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

Fotoğraf: AA

Putin ile Pezeşkiyan, Kremlin Sarayı’ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının başında iki lider ‘Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’ imzaladı.

Putin’in imzaların ardından yaptığı konuşmaya göre iki ülke uzun vadeli işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Bu işbirliği, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli koşullara ulaşmayı amaçlıyor.

Putin, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği’nin serbest ticaret anlaşmasının da yakın zamanda tümüyle devreye girmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Kuzey-Güney koridorunun gelişimi de yeni fırsatlar yaratıyor. Koridorun parçası olarak bir demir yolu hattı bölümünün inşası ile ilgili konuları tartışmaya devam ediyoruz. Bu projenin uygulanması, Rusya ve Belarus’tan İran limanlarına bağlanan lojistik yolunun kurulmasına yardımcı olacaktır.”

Putin, Rus gazının İran’a sevkiyatına ilişkin de görüşmeler yaptıklarına dikkat çekerek “Başlangıçta yaklaşık 2 milyar metreküplük ufak hacimlerle başlayıp ardından 55 milyar metreküpe kadar çıkabilir. Ayrıca petrolde de işbirliği mümkün görünüyor” dedi.

Diğer taraftan Rusya’nın çatışmaları sürdürdüğü Ukrayna ise dün Britanya ile ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşması imzalamıştı.