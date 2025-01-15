Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna 50 savaş esirini takas etti.

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Anlaşmaya Birleşik Arap Emirlikleri aracı oldu. Buna göre iki taraf esir tutulan 25’er askeri birbirine iade etti.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus’ta bulunduğu ve askerlere tıbbi destek verildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de X hesabından takasa ilişkin şunu yazdı:

“25 Ukrayna askeri ve sivil evine dönüyor. Birçoğu ağır yaralı ve hasta. Her birine gerekli tıbbi destek sağlanacak. Birleşik Arap Emirlikleri’ne şükranlarımızı sunuyoruz.“

30 Aralık 2024’te Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında da 300’den fazla Rus ve Ukraynalı askerin ülkelerine döndüğü bildirilmişti.