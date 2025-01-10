Rusya: Bir haftada ABD yapımı sekiz füze düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Amerikan yapımı sekiz Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzesi düşürdüğünü duyurdu.
Bakanlık açıklamasında Rus ordusunun 4-10 Ocak tarihlerinde Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada şu ifadeye de yer verildi:
“ABD yapımı sekiz ATACMS füzesi ve 41 HIMARS füzesi, Fransız yapımı beş Hammer güdümlü bombayla 689 İHA Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü.”
“Aynı dönemde Luhansk bölgesindeki Nadiya ve Donetsk bölgesindeki Kurahovo ve Daçenskoye yerleşim yerleri ele geçirildi. 91 Ukraynalı asker esir alındı.”
Rusya’nın aktardığına göre savaşın başlangıcından bu yana 50 bin 600 Ukrayna askeri öldü; imha edilen Ukrayna askeri envanteri ise şöyle:
- 652 uçak
- 283 helikopter
- 39 bin 896 İHA
- 590 hava savunma füze sistemi
- 20 bin 467 tank ve zırhlı araç
- 1507 çok namlulu roketatar
- 20 bin 385 obüs ve havan topu
- 30 bin 135 özel askeri araç
- 296 tank
- 222 piyade savaş aracı
- 161 zırhlı personel taşıyıcı
- 1520 zırhlı araç