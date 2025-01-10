Rusya: Bir haftada ABD yapımı sekiz füze düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Amerikan yapımı sekiz Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzesi düşürdüğünü duyurdu.

ATACMS füzesi. Fotoğraf: Lockheed Martin

Bakanlık açıklamasında Rus ordusunun 4-10 Ocak tarihlerinde Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada şu ifadeye de yer verildi:

“ABD yapımı sekiz ATACMS füzesi ve 41 HIMARS füzesi, Fransız yapımı beş Hammer güdümlü bombayla 689 İHA Rus hava savunma sistemlerince düşürüldü.”

“Aynı dönemde Luhansk bölgesindeki Nadiya ve Donetsk bölgesindeki Kurahovo ve Daçenskoye yerleşim yerleri ele geçirildi. 91 Ukraynalı asker esir alındı.”

Rusya’nın aktardığına göre savaşın başlangıcından bu yana 50 bin 600 Ukrayna askeri öldü; imha edilen Ukrayna askeri envanteri ise şöyle: