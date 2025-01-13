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Yaramazlara biraz batar!

Rusya: Ukrayna Türk Akım'a doğalgaz sağlayan istasyona saldırdı

Rusya, Ukrayna’nın Türk Akım boru hattına doğalgaz sağlayan kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Rusya Savunma Bakanlığı’na Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatının durdurulmasının amacıyla yapılan saldırı girişimi dokuz İHA’yla yapıldı.


Bakanlık, İHA’ların hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü ve istasyonunsa zarar görmediği duyurdu.

İstasyondan Türk Akım’a doğalgaz sevkiyatının normal şekilde devam ettiği bildirildi.

Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatların gaz akışı sabotaj (saldırı) nedeniyle durdurulmuş, Yamal-Avrupa hattıysa Polonya sözleşmeyi uzatmadığı için atıl duruma düşmüştü.

Ukrayna da dün itibarıyla Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatını durdurmuştu.

Gelişmenin ardından Avrupa’ya gaz tedarikinin artık Türk Akım boru hattı üzerinden yapılacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Uzmanlarsa kapasite nedeniyle bunun mümkün olmayacağını söylemişti.

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