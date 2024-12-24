Rusya-Ukrayna anlaşmazlığı: Avrupa'da doğalgaz krizi kapıda

Depolarında çift haneli düşüş yaşayan Avrupa, Rusya ve Ukrayna arasındaki anlaşmazlık nedeniyle yeni bir doğalgaz kriziyle karşı karşıya.

Fotoğraf: AA

Rusya ile Ukrayna arasındaki transit gaz anlaşması 31 Aralık’ta sona erecek.

Ukrayna hükümeti geçen hafta Rus gazının transit geçişiyle sonuçlanacak alternatifleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Rusya, Batı Avrupa’ya doğalgaza ihraç ediyor.

Dün Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye tepki olarak Moskova’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ziyaret etmişti.

Fico, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gazı sürdürmeye hazır olduğunu, ancak Zelenski’nin tutumu nedeniyle 1 Ocak 2025’den itibaren bunun neredeyse ‘imkansız’ olduğunu belirtmişti.

Avrupa depolarında gaz hacmi düşüyor

Avrupa Birliği’nde (AB) şu an doğalgaz depolarının doluluk oranı yüzde 75,93 seviyesinde.

Bu Batı Avrupa hükümetlerinin Rusya’ya bağımlılıklarını azaltmaya çalışmasından önceki 10 yılın ortalamasının çok az üzerinde.

Depolama seviyeleri geçen yıl aralık ortası itibariyle yüzde 90’a yakındı.

CNBC-e‘nin aktardığına göre endüstri kuruluşu Gas Infrastructure Europe’un aktardığı verilere göre AB depolarında gaz hacmi dolum sezonunun sona erdiği eylül sonundan aralık ortasına kadar yaklaşık yüzde 19 düştü.

Önceki iki yılda aynı dönemde sadece tek haneli düşüşler yaşanmış, normalden yüksek sıcaklıklar depoların kış ısıtma sezonu boyunca nispeten dolu kalmasını sağlamıştı.

‘Avrupa bu kış yeraltı depolarına daha fazla güvenmek zorunda’

Argus Media’nın Avrupa Gaz Fiyatlandırma Başkanı Natasha Fielding “Avrupa sıvılaştırılmış doğalgaz ithalatındaki düşüşü telafi etmek ve daha güçlü talebi karşılamak için bu kış yeraltı depolarına son iki yıla kıyasla çok daha fazla güvenmek zorunda kaldı” dedi.

Öte yandan 31 Aralık’ta bitecek transit gaz anlaşması önümüzdeki ay fiyat artışlarına yol açabilir.