Enerji uzmanı: Türk Akım, Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamaz

Enerji uzmanı Necdet Pamir, Türk Akım boru hattının Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayamayacağını söyledi.

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Rus gazını Avrupa’ya taşıyan ana boru hatları Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 hatların gaz akışı sabotaj (saldırı) nedeniyle durdurulmuş, Yamal-Avrupa hattıysa Polonya sözleşmeyi uzatmadığı için atıl duruma düşmüştü.

Ukrayna da dün itibarıyla Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa’ya sevkiyatını durdurmuştu.

Gelişmenin ardından Avrupa’ya gaz tedarikinin artık Türk Akım boru hattı üzerinden yapılacağı iddiaları ortaya atılmıştı. Peki bu mümkün mü?

ANKA’ya konuşan Pamir’e göre Türk Akım boru hattının Avrupa’nın doğalgaz ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede değil.

Türk Akım artık Rusya’da Avrupa’ya bağlanan tek faal hat olsa da Pamir, bir kısmı Türkiye’deki iç tüketime de giden gazın Avrupa’nın gaz ihtiyacının çok daha altında olduğunu belirtti.

Pami, şunları kaydetti: “Türk Akım zaten hem Türkiye’ye hem Avrupa’nın doğusundaki bazı ülkelere (Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan) gaz sağlamak üzere yapıldı. Türk Akım boru hattında bulunan iki paralel boru hattının her biri 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesine sahip.

Ukrayna üzerinden geçen ve Avrupa’yı besleyen çok sayıda boru hattı vardı. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren bu hatların yerine Ukrayna’yı by-pass eden Kuzey Akım 1 ve 2, Türk Akım gibi alternatif hatlar inşa edildi. Böylece Ukrayna üzerinden taşınan Rus gazının yıllık miktarı 90’lı yılların ortasında 141 milyar metreküpken, 2021’de 42 milyar metreküpe düşmüştü.”

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‘Trump görev başlayınca Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 yeniden faal hale gelebilir’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yıllık doğalgaz ihtiyacı 400-450 milyar metreküp civarındayken bu ülkeler 2021’de doğalgaz ihtiyaçlarının yüzde 40’ını dünyanın en büyük doğalgaz üreticisi ve tedarikçisi Rusya’dan satın alarak temin ediyordu.

Ukrayna savaşının başladığı 2022’nin ardından AB, Rusya’dan enerji alımını önemli ölçüde azalmış ve bu oran 2023’te yüzde 10’un altına geriledi.

Avrupa, Rusya’dan doğalgaz almak yerine Norveç’ten bir miktar doğalgaz almaya yöneldi.

Bunun yanı sıra enerji ihtiyacının bir kısmını da ABD ve Katar’dan doğalgaza göre yüzde 30’a kadar daha fazla karbon salınımına neden olan LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alarak karşılamaya başladı.

Ancak yine de enerji tedariki Avrupa için bir sorun olmaya devam ediyor.

Pamir ‘ABD’nin seçilen başkanı Donald Trump’ın görev başlamasıyla Ukrayna ve Rusya arasındaki mevcut çatışmaların durması halinde Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının yeniden işlerlik kazanabileceğini’ belirtti.