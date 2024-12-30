Rusya ile Ukrayna arasında esir takası

Rusya ve Ukrayna 300 savaş esirini takas etti.

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BBC‘nin aktardığına göre anlaşmaya Birleşik Arap Emirlikleri aracılık etti. Buna göre iki taraf esir tutulan 150’şer askeri birbirine iade etti.

Rusya, askerlerinin müttefiki Belarus’ta olduğunu ve kendilerine aileleriyle iletişim imkanı verildiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de X hesabından takası doğruladı.

Zelenski, 187 asker ve iki sivil olmak üzere 189 Ukraynalının serbest bırakıldığını söyledi. Zelenski ayrıca bu konuda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ukrayna, Rusya’nın elindeki esir sayısını paylaşmıyor ancak toplam sayının 8 binin üzerinde olduğu düşünülüyor.