ABD'den Ukrayna'ya 5,9 milyar dolarlık destek

ABD, Ukrayna’ya 2,5 milyar dolarlık (88,3 milyar lira) ek askeri yardım ve 3,4 milyar dolarlık (120,1 milyar lira) bütçe desteği sağlayacak.

Ukrayna ordusundan askerler. Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya ek askeri yardımın, ‘Ukrayna halkının Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığı savunmalarına katkı sağlayacağını’ belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, X hesabından Biden’a teşekkür ederek bu desteğin ‘Rusya’nın saldırılarını yoğunlaştırdığı ve Kuzey Kore askerlerini dahil ettiği kritik bir anda’ geldiğini söyledi.

Diğer taraftan ABD hazine bakanı da Ukrayna’ya 3,4 milyar dolarlık doğrudan bütçe desteği verileceğini açıkladı.

Hazine bakanı, bu desteklerin Rusya’nın Ukrayna’daki enerji altyapılarına saldırılarını yoğunlaştırdığı bir dönemde verildiğini belirtti.

Bakan ayrıca, Ukrayna’nın başarısının Amerika’nın temel ulusal çıkarı olduğunu vurgulayarak Ukrayna’nın adil bir barışa ulaşmasını sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini söyledi.

ABD Hazine Bakanlığı bu ayın başında, Ukrayna’ya toplam 50 milyar dolarlık G7 kredisinin bir parçası olarak 20 milyar doların (696 milyon lira) Dünya Bankası fonuna aktarıldığını paylaşmıştı.