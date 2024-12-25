Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Putin saldırı için kasıtlı olarak Noel’i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir?” dedi.

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Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’nın ‘kritik önemdeki’ enerji altyapılarına yoğun saldırı düzenlediklerini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ‘belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu’ öne sürüldü.

Ayrıca Donetsk bölgesindeki Novıy Trud yerleşiminin de ele geçirildiği belirtildi.

Zelenski ise X hesabından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı için ‘kasıtlı olarak’ Noel’i seçtiğini ve ‘Rusya’nın Ukrayna’yı karartmaya çalıştığını’ söyledi.

Zelenski’nin açıklaması şöyle:

“Rusların her büyük saldırısı, hazırlanmaları için zaman gerektirir. Bu asla anlık bir karar olmaz. Sadece hedefler değil, saat ve tarih de bilinçli seçilir. Bugün, Putin saldırı için kasıtlı olarak Noel’i seçti. Bundan daha insanlık dışı ne olabilir? Balistik olanlar dahil 70’in üzerinde füze ve yüzden fazla İHA. Hedefleri enerji altyapımız. Ukrayna’yı karartmak için savaşmaya devam ediyorlar.

İlk raporlara göre savunmacılarımız 50’den fazla füze ve önemli sayıda İHA’yı düşürmeyi başardı. Ne yazık ki, isabetli atışlar da oldu. Şu an itibariyle çeşitli bölgelerde elektrik kesintileri var. Mühendisler mümkün olan en kısa sürede elektriği yeniden sağlamak için çalışıyor. Ülke için çalışan, savaşan, semalarımızı koruyan herkese teşekkür ediyorum. Rus kötülüğü Ukrayna’yı yıkamayacak ve Noel’i bozamayacak.”