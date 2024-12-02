Rusya: Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına izin vermeyeceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın NATO’ya katılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek “Buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov. Fotoğraf: AA

Lavrov, Ukrayna’yla ilgili olarak ‘krizin’ çözümü için temel nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Nedenlerden biri, NATO’nun doğuya doğru ilerleyerek, Ukrayna’yı içine çekme girişimi. Bu, Rus sınırlarında askeri tehdit oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın NATO’ya dahil olmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceğiz.”

Lavrov, Ukrayna’daki çatışmaların dondurulması ihtimaline ilişkin, ‘bunun, barışa götüren yol olmadığını’ söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, “Ukrayna ile ülkemizin meşru çıkarlarının kapsamlı şekilde dikkate alınması doğrultusunda müzakerelere hazırız” dedi.

Diğer taraftan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise Rusya’yla savaşın ‘sıcak aşamasını’ bitirmek için ateşkes anlaşmasına Ukrayna’nın NATO şemsiyesi altına alınması halinde varılabileceğini söylemişti.