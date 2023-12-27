Rusya ile İran anlaştı: Dolar yerine ulusal para kullanılacak

Rusya ile İran ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para kullanma konusunda anlaşmaya vardı.

Fotoğraf: AA

Her iki ülke Temmuz 2022’de karşılıklı ticari işlemlerde ABD doları yerine ulusal para birimlerini kullanmayı planladıklarını açıklamıştı.

AA’nın İran resmi ajansı IRNA’dan aktardığına göre bu kapsamda Rusya’da süren toplantıda anlaşma sağlandı.

ABD yaptırımları altındaki İran ve Rus bankaları, bundan böyle yerel para birimleriyle işlem yapmak için SWIFT dışında bankalar arası sistemleri kullanabilecek.

İran, 25 Aralık’ta Rusya’nın öncülüğünü yaptığı Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile serbest ticaret anlaşması da imzalamıştı.