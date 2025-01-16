Britanya ile Ukrayna '100 Yıllık Ortaklık' anlaşması imzaladı

Britanya ile Ukrayna arasında savunma, ekonomi ve diğer alanlardaki işbirliğini güçlendirecek ‘100 Yıllık Ortaklık’ adlı anlaşma imzalandı.

Fotoğraf: @ZelenskyyUa / X

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev’de Britanya Başbakanı Keir Starmer’la görüştü.

Zelenski ile Starmer ikili görüşmelerin ardından Britanya ile Ukrayna arasında ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma maddelerine göre Britanya Ukrayna’ya yılda en az 3,6 milyar dolar askeri yardım yapacak. Dron ve topçu sistemleri üretimi de desteklenecek.

Özellikle Baltık, Karadeniz ve Azak Denizi’nde güvenliğin güçlendirilmesi için iki ülke ortak filolar oluşturacak.

İki ülke arasında başta savunma olmak üzere savunma dışı ve kültürel alanlardaki işbirliği derinleştirilecek.

Bilim ve teknoloji alanında uzmanlar bir araya getirilecek; sağlık, tarım, uzay ve dronlar alanında işbirlikleri artırılacak.

Ukrayna ordusuna 2024’te 100 milyar dolar yardım

İmza töreninin ardından Starmer ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Zelenski, bunun tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Müttefik ülkelerin destekleriyle sadece geçen yıl Ukrayna ordusu için yaklaşık 100 milyar dolarlık bir bütçenin ayrıldığını aktaran Zelenski, “Bunun 40 milyarı Ukrayna’nın, 35 milyarı ABD’nin ve 25 milyarı da Avrupa’nın katkısıydı” dedi.

Zelenski, savaşın bitirilmesi için önemli güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını belirterek “Bugün bir birlik (yabancı askerler) konuşlandırmak için bu ‘Fransız girişimi’ hakkında konuşuyoruz” dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un girişimi olan ‘Fransız girişimi’ hakkında Macron ve diğer liderlerle de görüştüğü paylaşan Zelenski, görüşmelerin detaylarını şimdilik açıklamayacağını söyledi..