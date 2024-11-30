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İran: Hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl 40 bin kişi ölüyor

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, hava kirliliği nedeniyle ülkede her yıl yaklaşık 40 bin kişinin öldüğünü duyurdu.

Başkent Tahran’da hava kirliliği. Fotoğraf: AA

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre Zaferkendi, katıldığı bir program sonrası ülkedeki hava kirliliğine ilişkin bilgi verdi.


Zaferkendi şöyle konuştu:

“İstatistiklere göre, her yıl 40 bine yakın kişi hava kirliliği nedeniyle ölüyor. Hava kirliliğinin ülkeye maliyeti de yaklaşık 12 milyar dolar. Bu durum da bu sorunu çözmemiz gerektiğini gösteriyor.”

Bakan, hava kirliliğinin özellikle çocuklarda astım ve akciğer rahatsızlıklarının görülmesine de neden olduğunu ifade etti.

Zaferkendi, söz konusu verinin doğrudan ya da dolaylı ölümleri gösterip göstermediğine ilişkinse detay vermedi.

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