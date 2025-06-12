İsrail basını: Netanyahu, bu akşam İran'ı konuşmak için kabineyi toplayacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bu akşam ‘İran’daki nükleer meselesi’ni konuşmak için güvenlik kabinesiyle toplantı yapacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu. Fotoğraf: AA

AA’nın Maariv gazetesinden aktardığına göre Netanyahu Hamas’la yürütülen ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerini de bu toplantıda ele alacak.

İsrail başbakanı, 10 Haziran’da Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedildiğini açıklamıştı.

ABD’den ‘İsrail, İran’ı vuracak’ iddiası

ABD medyasına konuşan kaynaklar, İsrail’in önümüzdeki birkaç günde İran’a askeri operasyon düzenleyeceğini iddia etti.

NBC News’e konuşan kaynaklar, İsrail’in İran’a saldırısını “büyük ihtimalle” ABD desteği olmadan yapılacağını öne sürdü.

Buna karşın ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı, Ortadoğu’daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, şöyle demişti:

“Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik.“