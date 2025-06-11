ABD, Bağdat'taki büyükelçilik personelini geri çekmeye hazırlanıyor

ABD, ‘bölgede huzursuzluk ihtimali’ nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat’taki zorunlu olmayan büyükelçilik personelini çekmeye hazırlanıyor.

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Associated Press’in (AP) haberine göre ABD’de ismi belirtilmeyen bazı yetkililer konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali’ nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği’ndeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtti.

Bu kararın, ABD Büyükelçiliği’nde çok sayıda personeli etkilemeyebileceği, Bağdat’ta Büyükelçiliğin halihazırda sınırlı personeli bulunduğu söylendi.

Yetkililer, ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın, Bahreyn ve Kuveyt’teki zorunlu olmayan personeli ve yakınlarının da bu ülkelerden ayrılmasına imkan tanıyacağını belirtti.

Savunma Bakanlığı da Bağdat’tan ‘olası bir tahliyeye’ destek vermeye hazır olduğunu açıkladı.