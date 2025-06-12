Trump'tan Ortadoğu açıklaması: Çekilme kararını personelimize bildirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’daki ABD personelinin ilgili ülkelerden ayrılması hakkında “Oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz” dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı ile Savunma Bakanlığı, Ortadoğu’daki zorunlu olmayan Amerikalı personelin görev yaptıkları ülkelerden ayrılmalarına izin verildiğini duyurmuştu.

Trump ABD’nin personelini çekmesi hakkında şöyle dedi: “Evet, oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz. Çekilme kararını personelimize bildirdik.”

İran’ın nükleer programı konusundaki tutumu içinse ABD başkanı şunları söyledi: “Asla nükleer silaha sahip olamazlar. Bu kadar basit. Nükleer silaha sahip olamazlar. Buna izin vermeyeceğiz.”

Ne olmuştu?

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran’ı ‘daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını’ söylemişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, buna karşılık, ABD’nin bölgedeki tüm üslerinin İran’ın saldırı menzilinde olduğunu açıklamış, “Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır” demişti.