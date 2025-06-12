Trump: Ortadoğu'da büyük bir çatışma ihtimali var

ABD Başkanı Donald Trump, Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu’da büyük bir çatışma ihtimali var” dedi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

‘Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim’

Trump, Beyaz Saray’daki bir imza töreninde, İran-İsrail gerilimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

İran’la nükleer anlaşma müzakerelerini hala sürdürdüklerini ve anlaşma yapmak istediklerini yineledi.

ABD başkanı, “İran asla nükleer silaha sahip olamaz, bu kadar basit” dedi.

79 yaşındaki siyasetçi, İran’a olası saldırı haberleri sorulduğunda şunları söyledi:

“İran’la bir anlaşma yapmak istiyorum. Anlaşmaya oldukça yaklaştık. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim. Bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail’in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum.”

‘Görünen o ki bir şeyler olacak’

İsrail’in bu süreçte kendisine ne söylediği sorusunaysa şöyle yanıt verdi: “Bana bir şey söylemediler ancak Ortadoğu’da büyük bir çatışma ihtimali var. Bunun (İsrail saldırısının) hemen olacağını söyleyemem ama görünen o ki bir şeyler olacak.”

Bölgede çok sayıda Amerikalı personel olduğunu ve bu kişilerin tahliye edilmesini istediğini söyleyen Trump, “Çünkü yakında bir şeyler olabilir. Ben hiçbir uyarıda bulunmayan ve füzelerin binalarına düşmesine seyirci kalan kişi olmak istemiyorum” dedi.