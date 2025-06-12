ABD 'kırmızı uyarı' verdi: Irak'a seyahat etmeyin

ABD, Ortadoğu’daki personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılmasına karar vermesinin ardından ‘kırmızı uyarı’ verdi ve vatandaşlarından Irak’a ‘hiçbir nedenle’ seyahat etmemelerini istedi.

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Associated Press’in (AP) haberine göre dün yetkililer, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ‘bölgede huzursuzluk çıkma ihtimali’ nedeniyle Bağdat Büyükelçiliği’ndeki zorunlu olmayan personelini geri çekmeye hazırlandığını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’daki ABD personelinin ilgili ülkelerden ayrılması hakkında “Oradan çekiliyorlar çünkü orası tehlikeli bir yer olabilir. Neler olacağını göreceğiz” demişti.

‘Kırmızı uyarı’ verildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Irak’a seyahat önerisini “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4’ncü seviyeye çekerek ‘kırmızı uyarı’ verdi.

Gerekçe şöyle: “Terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak’taki vatandaşlarına gerekli acil hizmetleri ancak sınırlı ölçüde sunabilmesi.”

Açıklamada şöyle denildi:

“Irak’a hiçbir nedenle seyahat etmeyin. Irak’ta terör şiddeti, terör saldırıları ve diğer faaliyet riski bulunmaktadır.“