Suudi Arabistan'dan İran'a İsrail uyarısı: Trump'ın anlaşma teklifini ciddiye alın

Suudi Arabistan, İran’ı İsrail saldırısına karşı uyardı.

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İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin ülkesine yaptırım uygulaması halinde ‘açlıktan ölmeyeceklerini’ ve ülkesinin sorunları çözebilmek için ‘yüzlerce seçeneği’ olduğunu söylemişti.

Reuters’ın İki Körfez iki de İranlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’e oğlu Prens Halid bin Selman’la bir mesaj gönderdi.

Trump’ın ilk döneminde Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi olan Prens Halid, İranlı yetkililere ABD başkanının uzun süren müzakerelere tahammülü olmadığını söyledi.

Suudi kaynaklar İran’a müzakereler yürümezse olası bir İsrail saldırısına karşılık ABD ile bir anlaşmaya varmanın daha iyi olacağının söylendiğini açıkladı.

Söz konusu ziyaret Suudi kraliyet ailesinden 20 yılı aşkın süre sonra İran’a yapılan ilk ziyaret.