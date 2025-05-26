İran cumhurbaşkanından yaptırım açıklaması: Açlıktan ölecek değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD’nin ülkesine yaptırım uygulaması halinde ‘açlıktan ölmeyeceklerini’ ve ülkesinin sorunları çözebilmek için ‘yüzlerce seçeneği’ olduğunu duyurdu.

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23 Mayıs’ta İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran’ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

Tahran’da ülkedeki asıl sorunun ‘adalet’ ve ‘liyakat’ olduğunu belirten Pezeşkiyan şunları söyledi:

“Bugün bazıları Amerika’nın bizimle aynı fikirde olup olmayacağını merak ediyor ancak biz ülkede aynı fikirde olursak ve adalet temelinde vasıflılara ve insanların liyakatlerine göre iş bulmalarına izin verirsek, kimseye ihtiyacımız kalmaz.”

ABD’yle müzakere sürecinin başarısız olma ihtimaline de değinen 71 yaşındaki siyasetçi şöyle devam etti:

* Sorunları çözebileceğimize inanmalıyız. Bizimle müzakere etmezler ve yaptırım uygularlarsa açlıktan ölecek değiliz.

* Yüzlerce yol var ve bu ülkenin seçkin vatandaşları sahada olması ve çalışması gerekiyor. Ülkenin ve milletin bilim insanlarına, seçkinlere ihtiyacı var ve bu değerli insanların sahaya çıkması gerekiyor.

* İran’da enerjimiz var, altınımız var, yer üstünde ve yer altında… Ama bir sorunumuz var. Bu kapasiteleri doğru kullanamıyoruz. Seçkinlerimiz isterlerse köklü değişiklikler yapabilirler.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran’ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD’li yetkililerse son zamanlarda İran’ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’nin müzakerelerde Tahran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.