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Yaramazlara biraz batar!

İsrail, İran'ı vurdu: Tahran'da şiddetli patlama sesleri

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Fotoğraf: X / Ekran görüntüsü

İran’ın başkenti Tahran’da en az dört şiddetli patlama sesleri duyuldu.


İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail genelinde de sirenler çaldı ve telefonlara uyarı bildirimleri geldi.

Katz, ‘önleyici saldırıların’ ardından misilleme ihtimaline karşı İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

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