ABD: İsrail'in saldırılarına dahil değiliz

İsrail’in İran’ı vurmasının ardından ABD’den ilk açıklama Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan geldi: “ABD olarak bu saldırılara dahil değiliz ve önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerinin korunmasıdır.”

İsrail İran’a saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İsrail genelinde de sirenler çaldı ve telefonlara uyarı bildirimleri geldi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından misilleme ihtimaline karşı İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

ABD tarafından ilk açıklamayı Bakan Rubio yaptı:

“Bu gece, İsrail İran’a karşı tek taraflı bir harekette bulundu. ABD olarak bu saldırılara dahil değiliz ve önceliğimiz bölgedeki Amerikan güçlerinin korunmasıdır.

İsrail, bu eylemin kendi meşru müdafaası açısından gerekli olduğunu bize bildirdi.

Başkan Trump ve yönetim, Amerikan kuvvetlerini korumak için gereken tüm adımları atmıştır ve bölgedeki ortaklarımızla yakın temas halindeyiz.

Açık konuşayım: İran, ABD’nin çıkarlarını ya da personelini hedef almamalıdır.”

Statement from Secretary of State Marco Rubio



“Tonight, Israel took unilateral action against Iran. We are not involved in strikes against Iran and our top priority is protecting American forces in the region. Israel advised us that they believe this action was necessary for its… pic.twitter.com/5FFesh3dkF