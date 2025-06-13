İsrail Ordusu: İran'ın nükleer programını hedef aldık

İsrail Ordusu (IDF), İsrail’in İran’ın nükleer programını hedef alan ‘önleyici, hassas ve eşgüdümlü bir saldırı’ başlatıldığını açıkladı.

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İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Bu arada saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından misilleme ihtimaline karşı İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

IDF: İlk aşama tamamlandı

IDF saldırıların, ‘İran rejiminin İsrail’e devam eden saldırganlığına’ karşı düzenlendiğini belirtti.

Açıklamada İsrail hava kuvvetlerine ait onlarca savaş uçağıyla İran’ın farklı bölgelerindeki nükleer hedeflere saldırının ilk aşamasının tamamlandığı söylendi.

Ordunun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bugün İran, nükleer silaha her zamankinden daha yakın. Kitle imha silahlarının İran rejiminin eline geçmesi, İsrail devleti için varoluşsal bir tehdit, dünya içinse ciddi bir risk oluşturuyor.”