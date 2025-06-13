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İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle yolcu uçaklarını tahliye ediyor

İsrail hava yolları, İran’ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı’ndaki yolcu uçaklarını tahliye ediyor.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X’ten son birkaç saat içinde insansız hava araçlarının (İHA) İsrail’e doğru hareket etmeye başladığını duyurmuştu. Adraee, İran tarafından havalandırılan 100 İHA’nın İsrail’e ulaşmadan etkisiz hale getirilmesi için harekete geçtiklerini belirtmişti.


ABD Büyükelçiliği, Tahran’ın misillemesi nedeniyle uyarı mesajı yayınladı. Büyükelçilik çalışanları ve ailelerinden bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalmaları istendi.

Yolcu uçaklarının tahliyesi başladı

İsrail Havalimanları İdaresi sözcüsü Lisa Drir, Ben Gurion Havalimanı’ndaki yolcu uçaklarını tahliye etmeye başladıklarını duyurdu. Drir, yolcu uçaklarının yurt dışına tahliye edildiğini belirtti fakat hangi ülkeye götürüldüğüne ilişkin bilgi vermedi.

İsrail, erken saatlerde İran’a 200’den fazla uçakla hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

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