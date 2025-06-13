İsrail: İran misilleme için 100'den fazla İHA havalandırdı

İsrail ordusu, düzenlediği saldırılardan sonra İran’ın misilleme için 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini duyurdu.

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İsrail bu sabah İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetmişti.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee, X’teki açıklamasında son birkaç saatte İHA’ların İsrail’e doğru hareket etmeye başladığını belirtti.

Adraee, İran tarafından havalandırılan İHA’ların İsrail’e ulaşmadan etkisiz hale getirileceğini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığıyla bilinen ‘Sepahnews’ de İran’dan İsrail’e kamikaze İHA’ların gönderildiğini duyurdu.

İsrail İran’ı vurdu

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran resmi ajansı IRNA, şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

İsrail Ordu Radyosuna konuşan bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi.

İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı.