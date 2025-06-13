İsrail'in İran'a saldırısı: Altısı nükleer bilimci 14 ölü, 57 yaralı

İsrail’in İran’a saldırılarında ilk belirlemelere göre altısı nükleer bilimci 14 kişi öldü, 57 kişi yaralandı.

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İsrail bu sabah İran’a askeri operasyon başlatmış, saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri hayatını kaybetmişti.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim, İsrail’in sabaha karşı İran’ın farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda şu nükleer bilimcilerin öldürüldüğünü duyurdu: Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi, Motlabizade, Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi.

Saldırıda ölenlerden Abbasi, İran’ın Atom Enerjisi Kurumu Başkanı olarak bir dönem görev yaptı. Abbasi, 2010’da İsrail’in suçlandığı suikast girişiminden yaralı kurtulmuştu. Tehrançi’yse İslami Azad Üniversitesi rektörüydü.

Tahran’da beş kişi öldü

İran devlet televizyonunun aktardığına göre Tahran’da sivil yerleşim bölgelerine saldırılarda ilk belirlemelere göre beş kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) konuşan Doğu Azerbaycan Eyaleti kriz yönetimi müdürü Mecid Ferşi, Tebriz’deki saldıralara ilişkin şunları söyledi:

“Said Abad’daki Şehit Kerimi Kışlası, Emand’daki Zehra Kışlası ve Serderud’daki radar merkezi İsrail’in hedef aldığı yerler arasında yer aldı. Bu saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti ve altı kişi yaralandı.”

Kasrı Şirin’de bir ölü, 31 yaralı

Kasrı Şirin Valisi Muhammed Şefii şehirdeki son durumu şöyle özetledi:

“Ticari geçişler açısından önemli bir güzergah olan Hüsrevi Sınır Kapısı hedef alındı. Bir kişi öldü, 31 kişi yaralandı.”

İsrail İran’ı vurdu

İsrail İran’a yerel saatle 04:00 (TSİ: 03:00) sıralarında saldırılar düzenledi. Başkent Tahran’da şiddetli patlama sesleri duyuldu. Şiddetli patlama seslerinin özellikle Tahran’ın doğu, batı ve merkezinden geldiğini bildirdi.

Bir İsrailli yetkili, İran Devrim Muhafızları yetkililerinin bulunduğu bir bölgeye saldırı düzenlendiğini söylerken, İran devlet televizyonu, sivil binaların da hedef alındığına dair görüntüler paylaştı.

Saldırıyla birlikte İsrail genelinde de sirenler çaldı ve İsrail ordusunun açıklaması ülkedeki tüm cep telefonlarına acil durum uyarısı olarak gönderildi. İsrail savunma bakanı, ‘önleyici saldırıların’ ardından İran’da gelecek misilleme ihtimaline karşı İsrail’de olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

İsrail Ordusu (IDF) saldırılarda İran’ın nükleer programının hedef alındığını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülke genelinde ‘olağanüstü hal’ ilan edildiğini duyurdu. Katz, ‘çok yakın zamanda’ bir saldırı beklediklerini belirtti.

IDF, İran’ın misilleme için 100’den fazla insansız hava aracı (İHA) gönderdiğini duyurdu.

IDF’nin X hesabından şu açıklama yapıldı:

“Genelkurmay Başkanı (Eyal Zamir):

Saldırıya geçtik çünkü vakti geldi, geri dönüşü olmayan bir noktaya ulaştık. Farklı bir zamanda harekete geçmeyi beklememeliyiz, başka seçeneğimiz yok. Tarih – hem uzak hem yakın geçmiş – bize şunu öğretti: Yok edilme arzusu karşısında baş eğmemeliyiz ve bu nedenle varlığımızı korumak için savaşmalıyız. Özgürlük, onun için mücadele etmeye hazır olanlara verilir.

Uyarıyorum: Bizi sınamaya kalkışan herkes ağır bir bedel ödeyecektir. Bu mücadeleye tek bir hedefle çıkıyoruz – İsrail Devleti ve vatandaşları için daha güvenli bir gelecek sağlamak. İnançla, birlikle ve ortak çabalarla kazanacağız.”